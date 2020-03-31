Faturası ağır oldu

Süper Lig’deki 18 takım maçların oynanamaması ve yayıncı kuruluştan para tahsil edilememesi nedeniylehaftalık yaklaşık olarak 4 milyon liralık zarara girdi.

Spor Toto Süper Lig kulüpleri, korona virüs nedeniyle büyük bir kayıp yaşayacak. 200 milyon TL'lik performans bonusu ve ilk 6'nın alacağı ödülle yaklaşık 310 milyon TL ertelenecek. Bilet satış hasılatı ve kombine iadeleri sonrasında ligdeki 18 kulübün 30-32 milyon TL kaybı olacak. Kulüp mağazalarının kapatılması da kalan 8 haftada 60-65 milyon TL'nin kasaya girmemesi demek. Bu sezon başında yürürlüğe giren 'Takım Harcama Kriterleri' ile her bir birim gelirin önem kazandığı futbol endüstrisinde ortaya çıkan belirsizlik, takımlara ekonomik anlamda yıkıcı bir etki yapabilir.



EN FAZLA HASAR ONLARDA

Erteleme, seyircisiz oynamadan daha az yıkıcı olacak. 8 hafta düşünüldüğünde yaklaşık 200 milyon TL performans primi de ertelenecek. Federasyon performans primi olarak haftalık 25 milyon TL civarında bir para dağıtıyor. Yaklaşık 200 milyon TL performans bonusunun kasaya girişi ertelenecek. Yine ilk 6'ya verilen lig sıralaması ödülünü hesaba katarsak yaklaşık 310 milyon TL ertelenecek.



4 Büyükler zor durumda

Süper Lig'deki 4 büyük takım korona virüs nedeniyle oldukça ağır bir faturanın altına girdi. Yıllık maaş ödemeleri spor kulüplerinde 10 ay üzerinden yapılıyor. Mart, nisan, mayıs ve haziran ayları göz önüne alındığında G.Saray'ın ödemek zorunda kaldığı tutar 24 milyon, Fenerbahçe'nin 20, Beşiktaş'ın 16 ve Trabzonspor'un 6.8 milyon Euro. Dört büyük takımın 4 ayda ödeceği maaş tutarı ise toplamda 66 milyon 800 bin Euro. Bu rakamın 7.21 Euro kurundan TL olarak karşılığı ise 481.6 milyon Lira.