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Haberler Spor Galatasaray’dan Balotelli bombası

’dan Balotelli bombası

Galatasaray’dan Balotelli bombası
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Süper Lig'e verilen arada boş durmayan ve gelecek senenin kadrosunu kurmaya başlayan Galatasaray'a menajerler dünyaca ünlü oyuncu Mario Balotelli'yi önerdi. İtalyan basını, yıldız futbolcunun dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola'nın kulüp aradığını ve Galatasaray'ın ilk seçeneklerden birisi olduğunu yazdı. Çizme basını, yıldız oyuncunun da transfere yeşil ışık yaktığını okuyucularına duyurdu.

19 MAÇTA 5 GOL ATABİLDİ
29 yaşındaki İtalyan yıldızın ismi sezon başında da sarı-kırmızılı İstanbul temsilcisi ile anılmış ancak yönetim tercihini bir başka yıldız Radamel Falcao'dan yana kullanmıştı. Çok büyük umutlarla transfer olduğu Brescia'da hayal kırıklığı yaratan Mario Balotelli 19 resmi maçta sadece 5 gole imzasını atabildi.

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