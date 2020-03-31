Galatasaray’dan ikinci müjde

24 Mart tarihinde korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yapılan son tetkikler sonrası hastaneden taburcu edildi. Günay'ın tedavisine de evde devam edilecek.
24 Mart tarihinde korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yapılan son tetkikler sonrası hastaneden taburcu edildi. Günay'ın tedavisine de evde devam edilecek.
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