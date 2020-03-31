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Haberler Spor Galatasaray’dan ikinci müjde

’dan ikinci müjde

Galatasaray’dan ikinci müjde
Giriş Tarihi: 31.3.2020

24 Mart tarihinde korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yapılan son tetkikler sonrası hastaneden taburcu edildi. Günay'ın tedavisine de evde devam edilecek.

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