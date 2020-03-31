Göztepe’den hücum

Göz-Göz yönetimi, Başakşehir’den Demba Ba, Beşiktaş’tan Umut ve Praaguay ekibi Olimpia’dan Emmanuel Adebayor’un ardından Katar ekibi Al Ahli forması giyen Abel Hernandez’i de listesine aldı.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından karantinayı fırsata çevirerek dış transferde atağa kalkan Göztepe, yıldız golcülere kanca attı. Listesi her geçen gün kalabalıklaşan Göz-Göz, son olarak gündemine Katar Ligi'nde Al Ahli forması giyen Uruguaylı futbolcu Abel Hernandez'i aldı. Sarı-kırmızılılar, Rus ekibi CSKA Moskova'dan Katar'ın yolunu tutan 29 yaşındaki futbolcuya menajeri kanalıyla teklif götürme kararı aldı. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hernandez'in de kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediği belirtildi.

HERNANDEZ'İN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Listesinde Başakşehir'den Demba Ba, Beşiktaş'tan Umut Nayir ve Paraguay ekibi Olimpia'da forma giyen dünya yıldızı Emmanuel Adebayor'u barındıran sarı-kırmızılılar, Abel Hernandez'i de listesine eklerken 4 yıldızdan birini önümüzdeki sezonun kadrosuna mutlaka katmak istiyor. Başakşehir'de Demba Ba'nın gösterdiği performans İstanbul'dan ayrılma ihtimalini zorlaştırırken, Adebayor'un kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi, Hernandez'in de Katar'dan ayrılmayı düşünmesi Göztepe'yi bir adım öne çıkarıyor. Sarı-kırmızılılar Umut Nayir için ise kiralık formülünü devreye sokarak Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturacak.



28 kez milli oldu

Göztepe'nin transfer gündeminde yer alan Abel Hernandez, Uruguay Milli Takımı formasını da 28 maçta giydi. Hernandez 28 mücadelede toplam 937 dakika süre aldı. Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 4 tane de gol pası verdi ve ülkesi adına direkt 14 gole katkı sağladı.



7 gol attı

Göztepe'nin golcü adayları arasında yerini alan Uruguaylı Abel Hernandez, Katar ekibi Al-Ahli'de 16 maçta 1333 dakika süre alırken, 7 gol attı, 1 de asist yaptı. Kariyerine ülkesinin Central ekibinde başlayan 29 yaşındaki başarılı futbolcu, Penarol, Palermo, Hull City ve CSKA Moskova formalarını giydi.

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