Halil de destek oldu

Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 virüs salgınına karşı savaş ilan edilirken spor dünyasında da sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için yürütülen kampanyaya destek çığ gibi büyüyor. Göztepeli Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler'in biner aileye erzak yardımı yapacağını açıklamasının ardından yardımsever sanatçı Haluk Levent'in AHBAP derneği aracılığıyla başlattığı "Dayanışma günü" kampanyasına Göztepe'nin altyapısından yetişen Halil Akbunar da dahil oldu. Halil, Haluk Levent'i arayarak 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamayı kabul ederken, Haluk Levent Halil ve eşi Gülçin'e sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.