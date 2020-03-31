Helal sana Fenerbahçe

Sarı-lacivertli futbolcular, aralarında topladıkları 5 milyon TL ile 33 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine İstanbul Valiliği yardımıyla göndereceğini açıkladı.

Dünya genelinde yayılan korona virüs salgını karşısında, Fenerbahçe Kulübü de Türkiye'de ihtiyaç sahipleri için çalışmalara başladı. İstanbul Valiliği'nin başlattığı yardım kampanyasına Fenerbahçeli futbolcular aralarında topladıkları 5 milyon TL ile katkıda bulunurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yapılan bu yardımdan dolayı tüm sarı-lacivertli camiayı tebrik etti. Fenerbahçe Kulübü'nün yapılan açıklamada, "Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu günlerde; devletimizin ve bilim kurulumuzun tüm uyarılarına istisnasız uyum göstermekle birlikte hepimizin üzerine düşen bir başka konu da bu zor dönemde topyekun kenetlenerek ihtiyaç sahibi insanlarımıza bu topraklarda yalnız olmadıklarını gösterme, el ele vererek onlara destek olma zamanıdır.



VALİLİĞE TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamanın devamında ise, "Bu doğrultuda; spor camiamızın tüm paydaşlarına çağrımız bu zor mücadelede devletimize destek olarak ülkemize dayanışma ruhunu hep beraber yayalım. 6 hafta boyunca toplamda 333 bin gıda kolisini evlerinden çıkamayacak büyüklerimize ulaştıracak bu önemli adımı hayata geçirerek ülkemize duyduğumuz vefamızı da göstermemizi sağlayan başta İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere tüm valilik çalışanlarına ve sponsorumuz Getir şirketine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz hep birlikte her şeyi başaracağımızı göstereceğiz" ifadeleri kullanıldı.