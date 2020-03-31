Kaf-Kaf’ta Mustafa’nın yeri başka!

5.5 sezondur yeşil-kırmızılıları bırakmayan 31 yaşındaki kaptan altyapı patentli olmayan tek isim.

Transfer yasaklığı olduğu için 4 sezondur dış transfer yapamayan Karşıyaka'nın kadrosunda yer alan 29 futbolcusundan sadece 1 oyuncu altyapı patentli değil. O da 2014 yılından beri yeşil-kırmızılı formayı giyen takım kaptanı Mustafa Aşan. 5.5 sezondur Kaf-Kaf'ta görev yapan 31 yaşındaki oyuncu 6 sene önce Şanlıurfaspor'dan transfer edilmişti. Karşıyaka'nın yaşadığı birçok ekonomik krize rağmen başka kulüplere gitmeyen Mustafa takımın vazgeçilmezi oldu taraftarların kalbinde taht kurdu. Onun gibi dışarıdan gelen birçok futbolcu, kulüpten ayrılırken o Karşıyaka'da kalmayı tercih etti ve genç oyunculara abilik yaptı.

'BURADA ÇOK MUTLUYUM'

Başarılı futbolcu, yeşil-kırmızılı formayla 159 karşılaşmada görev yaparken 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Mustafa Aşan profesyonel kariyerinde 377 maçta 12 gol kaydetti. Karşıyaka'da olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde futbol oynamak ve kaptanlık yapmanın değeri paha biçilemez. Bana burada güvenen onca insan varken ben çekip gidemezdim. Armamız bu liglere yakışmıyor. Geçmişte yaşanan yanlışlıklar yüzünden buralara geldik. Umarım artık birlik ve beraberlik içinde yukarılara çıkacağız. Tek düşüncemiz armamızı layık olduğu yere taşımak" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ