'Krizi fırsata çevirelim’

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, korona virüs salgınından futbol endüstrisinin kötü etkileneceğini ama bu durumu fırsata çevirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından futbol endüstrisinin de olumsuz etkileneceğini söyledi, "Bunu fırsata çevirebiliriz" dedi. Deneyimli teknik adam, "Avrupa ve dünya sporundaki gelişmeleri takip ediyorum. Bu küresel salgın spor dünyasında da olumsuz etkiler bırakacak. Rakamlar düşecek. Ülkemiz de etkilenecek. Ancak bu durumu lehimize çevirebiliriz" diye konuştu.

'LİGLER BAŞLAYAMAZ'

Tüm kulüplere Altınordu'nun özkaynak modelini öneren Eroğlu, "Biz yıllardan beri bu modeli uyguluyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular var, havuzumuz çok geniş. Türkiye'deki kulüplerin bu modele dönmesi fırsattır. Artık kimse büyük transferler beklemesin, bütçeler düşecektir. Kulüpler özkaynak sistemine dönmeli. Genç oyuncular transfer edilmeli. Yabancı alacaksa da genç ve düşük maliyetli olmalı. Futbolumuzda tertemiz yeni bir sayfa açılması için önümüzde önemli bir fırsat var. Sıkıntılı süreci lehimize çevirebiliriz" dedi. Oyuncuların verdikleri program dahilinde özel çalışmalar yaptığını belirten Eroğlu, "Maçlar ertelendikten sonra kendimizi programladık. Futbolcularımızın bir kısmı görüntülü olarak evlerinde, bir kısmı da tesislerimizde çalışıyorlar. Onları fiziksel ve mental açıdan hazır tutmaya çalışıyoruz. Maçların Haziran ayında başlayacağını düşünürsek mayıs ayında yeniden idmanlara başlamalıyız. Şahsi fikrim ligler başlamaz. Sağlık her şeyin önünde gelir. Ama ülkedeki salgın sorunu ortadan kalkarsa ligin başlamasından yanayım" yorumunu yaptı.