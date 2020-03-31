Lig iptal edilsin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu ortamda futbol oynamak pek mümkün gözükmüyor” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, virüs gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, "Liglerin oynanmaması bir temennidir. Nisan olur mayıs olur ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir. Liglerin oynanmaması bir temennidir. Bunlar tartışmaya açık. Spor eğlence ama ülke sağlığını devam ettirmek daha önemli. Şu anda benim için spor 2. planda kalıyor. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Bütün kulüplerde, virüslerden evvel geçmiş yönetimler kulüpleri öyle zararlara soktular ki, bir kerede virüsten zarar ederiz, sorun değil. Futbolcuların kontratları var ve yabancı oyuncularımızın da ülkeden çıkmaları uygun değil. Futbolu konuşmak bile anlamsız. Lig iptal edilebilir" diye konuştu.