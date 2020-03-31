Murat’ın ‘Süper Lig’ aşkı

Ekol Göz Menemenspor’da 10 yıldır aralıksız forma giyen Murat Erdemir’in kariyerindeki tek hedefi Süper Lig’de sarı-lacivertli formayı başarıyla terletmek.

TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'da 10 yıldır aralıksız forma giyen Murat Erdemir'in tek hedefi Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı terletmek. Karşıyaka'da futbola başlayan ve 2010 yılında Ekol Göz Menemenspor'da profesyonelliğe adım atan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu profesyonel kariyeri boyunca başka kulüp forması giymedi.

MENEMENSPOR'UN DEMİRBAŞI

İzmir ekibinde 303 karşılaşmada görev yapan Murat, takımın en uzun süre görev yapan isimleri arasına girdi. Ön libero olan oyuncu, 4 gol attı. 3. Lig ve 2. Lig'de sarı-lacivertli ekiple şampiyonluk yaşayan Murat Erdemir, TFF 1. Lig'de de kupa kaldırıp 10 yıldır üstünden hiç çıkarmadığı formasını Süper Lig'de de terletmek istiyor. Sezonun flaş takımlarından olduklarının altını çizen tecrübeli oyuncu, "Ortaya iyi mücadele koyduğumuz maçlarda sahadan puansız ayrıldık. Menemen olarak biz zorları severiz. Ligler başladığında matematiksel iddiamız olduğu sürece biz Play-Off'u zorlayacağız. Üç farklı ligde şampiyonluk yaşayıp Menemen formasıyla Süper Lig'de de top koşturmak istiyorum" dedi. Murat bu sezon 22 maçta görev yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ