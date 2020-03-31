Saçını keserek destek oldu

Teknik direktör Ümit Özat sosyal medya hesabından paylaştığı "Evde Kal" mesajıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Evinde saçlarını traş edip "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü söylediği görüntüleri takipçileriyle paylaşan Özat, korona virüsü tedavisi gören Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a da mesaj gönderdi. Özat, "Arkadaşlar evde kalalım çıkmayalım. Sevgili Rüştü ağabey inşallah orada da devleşeceksin ve bu hastalığı yeneceksin. Fatih hocam, Abdurrahim ağabey... Bu hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Ben de bugün farkındalık olsun diye saçlarımı kestim. Hayatımda ilk defa kendi saçlarımı kendim kesiyorum" dedi.