Trabzonspor’da her şey yolunda

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların evde kal çağrısına harfiyen uyduğunu ve izole şekilde çalışmalarını evlerinde yaptıklarını belirterek, "Ligin kaderi ne olur bilemeyiz ama biz her şıkka hazırlıklıyız. Korona virüs belasından kurtulup bir an önce ligimizin tamamlanmasını istiyoruz. Futbolcularımızın hepsini korona virüs testinden geçirdik. Hepsi nefatif çıktı. Bir problem yok. Lig bir şekilde tamamlanacak. Tamamlanamama diye bir şey olamaz. Daha önce de söylediğimiz gibi Play-Off sistemine karşıyız. Hızlandırılmış lig ola Ağaoğlu bilir. Beklemedeyiz" şeklinde konuştu.