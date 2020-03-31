  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Trabzonspor’da her şey yolunda

’da her şey yolunda

Trabzonspor’da her şey yolunda
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların evde kal çağrısına harfiyen uyduğunu ve izole şekilde çalışmalarını evlerinde yaptıklarını belirterek, "Ligin kaderi ne olur bilemeyiz ama biz her şıkka hazırlıklıyız. Korona virüs belasından kurtulup bir an önce ligimizin tamamlanmasını istiyoruz. Futbolcularımızın hepsini korona virüs testinden geçirdik. Hepsi nefatif çıktı. Bir problem yok. Lig bir şekilde tamamlanacak. Tamamlanamama diye bir şey olamaz. Daha önce de söylediğimiz gibi Play-Off sistemine karşıyız. Hızlandırılmış lig ola Ağaoğlu bilir. Beklemedeyiz" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor’da her şey yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA