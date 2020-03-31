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Yabancılar eve kapandı

Yabancılar eve kapandı
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Akhisarspor’un yabancı futbolcuları liglere verilen arada ’de evlerinde boş durmuyor, programa göre çalışıyor.

Antrenmanlara yeniden başlama tarihini erteleyen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2 Nisan Perşembe günü yapacağı durum değerlendirme toplantısında alacağı kararları bekliyor. Geçen haftadan bu yana Akhisar'dan ayrılmayıp gelişmeleri takip eden teknik direktör Yılmaz Vural, "Takım olarak beklemedeyiz. Yabancılarımızın hiçbiri Türkiye'den ayrılmadı. Hepsi İzmir'de evlerindeler. Verdiğimiz özel programlar dahilinde çalışıyorlar. Bu süreçte tüm takımların randımanı doğal olarak düştü. Salgın yüzünden kimsenin tadı tuzu kalmadı. Dilerim en kısa sürede salgın etkileri azalır ve ligler kaldığı yerden başlayıp tamamlanır" dedi.

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