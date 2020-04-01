Andre Castro kesin kalacak

Göztepe yönetimi sözleşmesi biten Beto ve kiralık oyuncuları Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu ile her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılılar üç sezondur Göztepe'de forma giyip takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Andre Castro ile de mutlaka anlaşmak istiyor. Kariyerinde Porto, Sporting Gijon, Olhanense ve Kasımpaşa'da oynayan Castro Porto takımı ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Castro, futbol hayatında 335 maça çıkarken 40 gol attı.