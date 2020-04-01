Çatıda antrenman!

Dünya şampiyonu Dilara Karabağ ve Avrupa şampiyonu Ayşin Özkılıç korona virüs nedeniyle evden çıkamadıkları için bu yönteme başvurdu.

Antalya'da yaşayan muay thai milli sporcuları Ayşin Özkılıç ve Dilara Karabağ, korona virüse yönelik tedbirler kapsamında spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi ve 'evde kal' çağrılarına uymaları nedeniyle antrenmanlarını oturdukları binada yapmaya başladı. İki milli sporcu yan yana binalarda oturmanın avantajını kullanarak, her gün iki saat antrenman yapıyor. Sağlıklarını korumak için evden çıkmamayı tercih eden iki arkadaş, apartmanlarının merdiveninde koşu yapıp, çatıda baca ve su ısıtmada kullanılan güneş enerji sistemlerinin arasında kuvvet depoluyor.

'EVDE KAL, SPOR YAP ZİNDE KAL'

Sosyal mesafe olarak adlandırılan bir metre yaklaşmama kuralına uyduklarını ve boks eldivenlerinin hijyenine dikkat ettiklerini anlatan Milli sporcular Ayşin Özkılıç ve Dilara Karadağ, çatıda balkon korkuluklarını esneme hareketi yaparken, baca duvarlarını da kum torbası gibi kullandıklarını söyledi. Milli sporcular, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayanlara vakitlerini eğlenceli hale getirmek ve zinde kalmaları için 'Evde kal. Spor yap' çağrısında bulundu.