Fatih Terim’den sonra Albayrak da taburcu oldu

Doktorlar Abdurrahim Albayrak’ın da Terim gibi evinde tedaviye devam etmesinde sorun olmadığını açıkladı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve 2. başkan Yusuf Günay'ın taburcu edilmesi moralleri düzeltirken dünde Abdurrahim Albayrak'tan müjdeli haber geldi. Bilindiği gibi ilk olarak Albayrak ve eşinin test sonuçları pozitif çıkmış ardından diğer isimlere test yapılmıştı. Albayarak'ın da Terim gibi evde tedavi edileceği öğrenildi. Dün bir açıklama yapan Albayrak, "Son yapıla testte pozitif çıktı, ancak kendimi daha iyi hissediyorum. Doktorumla yaptığım görüşmenin ardından tedavimin evden devam edilmesinde bir mahsur olmadığını söyledi. Şimdi eve dönüp 14 gün kanatinada kalacağım. Destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

SÜREN'DEN ÜZÜCÜ HABER

Öte yandan Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren'in de eşiyle birlikte korona virüs testine girdikleri öğrenildi. Süren'in test sonucu negatif çıkarken, eşinin test sonucunun pozitif çıktığı ve hemen tedavisine başlandığı öğrenildi.