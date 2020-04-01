  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Galatasaray tavrını koydu

tavrını koydu

Galatasaray tavrını koydu
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Galatasaray Yönetimi, bu sezon ki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılı kulübün idarecileri, bir yandan korona virüs salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan Başkan Mustafa Cengiz'in liderliğinde telekonferans yöntemiyle toplantı yapıyor. Bu görüşmelerde, virüs salgını sona erdiğinde yola nasıl devam edileceği konusu öncelikli gündem maddesi olarak masaya yatırılıyor. Sarı-kırmızılılar, lig bitmeden Play- Off oynanması veya puan durumunun bu haliyle tescil edilerek şampiyonun belirlenmesi gibi görüşlere kesinlikle karşı çıkıyor.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR
Süreci yakından takip edebilmek amacıyla UEFA ve FIFA'yla iş birliği yapmak isteyen Galatasaraylı kurmaylar, Avrupa liglerinde alınacak kararların, emsal teşkil ederek Türkiye'de de uygulanması taraftarı. Konuyla ilgili olarak bu akşam da Galatasaraylı yöneticilerin bir toplantı yapacakları öğrenildi. Yöneticiler, ayrıca bugün UEFA'nın 55 ülke federasyonuyla yapacağı telekonferans toplantısını bekliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray tavrını koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA