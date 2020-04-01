Galatasaray tavrını koydu

Galatasaray Yönetimi, bu sezon ki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılı kulübün idarecileri, bir yandan korona virüs salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan Başkan Mustafa Cengiz'in liderliğinde telekonferans yöntemiyle toplantı yapıyor. Bu görüşmelerde, virüs salgını sona erdiğinde yola nasıl devam edileceği konusu öncelikli gündem maddesi olarak masaya yatırılıyor. Sarı-kırmızılılar, lig bitmeden Play- Off oynanması veya puan durumunun bu haliyle tescil edilerek şampiyonun belirlenmesi gibi görüşlere kesinlikle karşı çıkıyor.



SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Süreci yakından takip edebilmek amacıyla UEFA ve FIFA'yla iş birliği yapmak isteyen Galatasaraylı kurmaylar, Avrupa liglerinde alınacak kararların, emsal teşkil ederek Türkiye'de de uygulanması taraftarı. Konuyla ilgili olarak bu akşam da Galatasaraylı yöneticilerin bir toplantı yapacakları öğrenildi. Yöneticiler, ayrıca bugün UEFA'nın 55 ülke federasyonuyla yapacağı telekonferans toplantısını bekliyor.