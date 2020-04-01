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Haberler Spor Horoz’un bankosu kaleci Stachowiak

Horoz’un bankosu kaleci Stachowiak

Horoz’un bankosu kaleci Stachowiak
Giriş Tarihi: 1.4.2020

TFF 1. Lig'de geçen sezon şampiyon olarak 9 sezon sonra Süper Lig'e geri dönen Yukatel Denizlispor'un kalesi sağlam ellerde. Geçen sezon başında Gazişehir Gaziantep'ten transfer edilen ve 1. Lig'de 32 maçta banko forma giyip şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Polonyalı file bekçisi Adam Stachowiak, Süper Lig'de de eldivenleri bırakmadı. Geçen sezon yaptığı kurtarışlarına bu yıl da devam eden, kurtardığı penaltılarla dikkat çeken 34 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de bu sezon 26 maçta banko görev yaptı, 2340 dakika sahada kalıp Denizli'nin en uzun süre forma giyen ismi oldu. Stachowiak'ın ardından takımda en uzun süre forma giyen isim vatandaşı Murawski oldu.

ÜMİT YÖNEY

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