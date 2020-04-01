Jerome ile vedalaşılacak

Göztepe'nin iki sezon önce İngiltere'nin Derby County takımından transfer ettiği Jerome her ne kadar geçen sezon hayati önem taşıyan gollere imza atsa da beklenen performansın gerisinde kaldı. Skorer bir golcü arayan Göztepe'nin İngiliz forvetle yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce Cardiff City, Birmingham, Stoke City, Crystal Palace ve Norwich City'de forma giyen ve kariyerinde 427 maçta 95 gole imza atan Jerome İzmir ekibinde gol sorununa çare olamadı