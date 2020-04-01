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Haberler Spor Kevin Durant Afyon Belediyespor'da!

Afyon Belediyespor'da!

Kevin Durant Afyon Belediyespor'da!

01.04.2020, 15:53

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , ’i kadrosuna kattığını açıkladığı bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

NBA'de Brooklyn Nets takımında oynayan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve Korona Virüs hastalığına yakalanan Kevin Durant için Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü'nin resmi Twitter hesabından atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Durant'in 31 yaşındağa olduğu ve forvet poziyonunda oynadığı belirtildi.



Yapılan paylaşımı gören takipçiler ise 'Hoşgeldin Kevin Durant, vişneli ekmek kadayıfın benden', '1 Nisan şakası değil mi' gibi yorumlar yaptı.
Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İHA

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