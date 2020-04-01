KSK’de Barış rüzgarı

Yeşil-kırmızılılarda 3 sezondur A takım forması giyen 21 yaşındaki Barış Çelik bu sene patlama yaptı, 23 karşılaşmanın 16’sında ilk 11’de başarıyla forma giydi.

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan 21 yaşındaki Namık Barış Çelik bu sezon patlama yaptı. Geçtiğimiz iki sezon çok az süre alan genç kanat oyuncusu, teknik direktör Soner Tolungüç'ün gelişiyle takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Ligde 23 maçta bin 459 dakika sahada kalırken, 16 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.

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Rakip fileleri 4 kez havalandıran 21 yaşındaki hücum oyuncusu 1 de asist yaptı. Sol ve sağ kanatta görev yapabilen Barış Çelik geçtiğimiz sezon 3 lig mücadelesinde görev yaptı. Karşıyaka formasıyla profesyonel olarak 32 maçta sahaya çıkan Barış, Play-Off'a kalacaklarından emin. Altyapısından yetiştiği kulüpte A Takım'da görev yapmanın gurur verici bir his olduğunu belirten Barış, "Daha yolun başındayım. Kulübümle birlikte adım adım üst liglerde olmak istiyorum. Umarım yaşanan salgın en kısa sürede milletimize en az kayıp yaşatarak son bulur ve bizlerde muhteşem taraftarımızla bütünleşerek yarım kalan işimize devam ederiz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ