Menemen’in gizli silahı Ali Keten

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da Ali Keten fırtınası esiyor. Sarı-lacivertli ekibin sezon başında 3. Lig ekibi Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunma oyuncusu formayı kaptıktan sonra hiç bırakmadı. Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Genç oyuncuyu devre arası Kasımpaşa kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak İzmir ekibi yönetimi buna izin vermedi. Ali Keten'i Kasımpaşa'nın dışında Yeni Malatyaspor'un da yakından takip ettiği öğrenildi.

21 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Ligde ilk 6 hafta forma şansı bulamayan Ali Keten, teknik direktör Cenk Laleci'nin takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi. Stoper, sağ ve sol bekte görev yaparak takımın savunma hattının her bölgesinde forma giyen Ali, Kocaelispor altyapısında yetişti. Derince Belediyespor'da da başarıyla oynayan Ali Keten bu sezon Ekol Göz Menemenspor formasıyla 21 lig maçında görev yaptı ve 1 gol atma başarısını gösterdi. Genç futbolcu kariyerinde 179 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Ekol Göz Menemenspor'un genç savunma oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ