Okan Derici: Herkes üzerine düşeni yapmalıdüşeni

Altınordu formasıyla bu sezon 24 maçta 5 gol atan 3 de asist yapan Okan Derici, kırmızı-lacivertli ekibin en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Korona virüs önlemleri çerçevesinde Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde karantinada olduğunu belirten Okan, "Bir yandan antrenman yapıyor, diğer yandan da dikkatli bir şekilde hareket ediyorum. Tüm dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa, bu salgını çok daha kısa sürede bitireceğiz. Her şey bizim elimizde. İhtiyacımız olan şey, moralimizi yüksek tutmak, umudumuzu çoğaltmak, kişisel hijyenimize dikkat ederken sosyal mesafeyi korumak. Salgının sona ermesinden sonra tüm konsantrasyonumuzu lige verip sezonu en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz. Lige dönüş ile birlikte çok daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.