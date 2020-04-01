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Haberler Spor Operasyon zamanı

Operasyon zamanı

Operasyon zamanı
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Sarı-kırmızılılarda yönetim iç transferdesözleşmesi bitecek olan 15 futbolcudan 7’si ile anlaşıp 8’i ile de vedalaşacak.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon yeni stadı ile birlikte Avrupa Ligi için mücadele edecek olan Göztepe'de giyotin çalışacak. Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonunda 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Yönetim, teknik direktör İlhan Palut ile sık sık telekonferans yaparak takımda kalacak ve gidecekleri de yavaş yavaş belirlemeye başladı. İzmir ekibinde ilk etapta, kaleci Beto, kiralıklar Soner ve Serdar ile Andre Castro, Titi, Berkan Emir ve Stefano Napoleoni ile yeniden anlaşmayı planlıyor. Sözleşmesi sona erecek olan Atınç Nukan, Cameron Jerome, Deniz Kadah, Marcio Mossoro, Kerem Atakan Kesgin, Leo Schwechlen, Serkan Bakan ve Wallace Reis ile ise yolların ayrılması bekleniyor.

BİRÇOK GOLCÜ LİSTEDE
Dış transferde ise önceliği forvete verecek olan Göztepe yönetiminin listesinde önemli isimler var. Yönetim, daha önce de Göztepe forması giyen Başakşehir'den Demba Ba, Beşiktaş'tan Umut Nayir ile birlikte futbol yaşantısını Paraguay ekibi Olimpia'da sürdüren eski Medipol Başakşehirli Adebayor de ilgileniyor. Listede ayrıca Katar ekibi Al Ahli forması giyen Abel Hernandez de bulunuyor.

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