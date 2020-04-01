Sende mi be Ronaldo?

Korona virüs salgını nedeniyle İtalya'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki evine yerleşmişti. Sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşayan ve günlerdir dışarı çıkmayan Portekizli yıldız, virüse karşı aldığı tedbirleri bıraktı. Juventuslu futbolcu, ailesiyle birlikte sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Fotoğraflarda Ronaldo ve Rodriguez'in maskesiz olması, ayrıca çocuklarına da maske takmaması oldukça tepki çekti. Ünlü çift, fotoğraflarının çekildiğini fark ettikten sonra ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hayranları, Ronaldo'yu sözünü tutmamakla eleştirdi.