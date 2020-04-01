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Tek kurtuluş gençler

Tek kurtuluş gençler
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Altınordu Başkanı , kulüplerin oyuncu üretimine geçmesi gerektiğini söyledi. “Hazıra dağ dayanmaz. Yerli oyuncuyadönüş gerekli. Kaynaklarımıza dönmezamanı geldi de geçiyor. İthal ederek buişler olmuyor. Geleceğe yatırım yapalım”

Türk futbolunda alt-yapı yatırımları ve yetiştirdiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, kulüplerin futbolcu üretimine geçmesi gerek-tiğini vurguladı. Katıldığı bir televizyon programın-da, "Hazıra dağ dayanmaz" mesajı veren Özkan, "Türk futbolunda yerli oyuncuya zoraki bir dönüş başlamış-tı. Artık kendi kaynaklarımıza dönme zamanı geldi. Önemli bir futbolcu kaynağımız var ama bu kullanıl-mıyor. Oyuncu ithal ede-rek bu işler götürülüyor. Bu toprakların çocukları-na yatırım yapılırsa mutlaka karşılığı alınır" dedi.

'YATIRIM YAPILSIN'

"Bizim içimizden Cengiz Ünder çıktı, Çağlar Söyüncü çıktı" diyen Özkan, "Çağlar şu an Premier Lig'in en iyi defans oyuncusu. Cengiz fantastik oyunuyla İtalyan dünyasında yıldızını parlatıyor. Kale-cimiz Berke şu anda Belçika'da çocukluk günlerini atlattı, olgunluğa doğru bir dönem geçirdi ve mutlaka o da çıkış yapacak. Demek ki genetik olarak bir eksiklik yok. Bizdeki eksiklik kulüplerin bu toprakların çocuklarına yatırım yapmaması ve süre vermemesi" dedi.

"DEVLET KARARI"

Futbolda özkaynak sistemine yatırım yapılması için devletin spor politakası kararları alması gerektiğini ifade eden başkan Özkan, şöyle konuştu: "Kulüplerin tek başlarına özkaynak sistemine yatırım yapmakla ilgili istekleri yok. Herkes heves ediyor ama kimse taşın altına elini koymuyor. Devletimiz kulüplerimize yaptırım yapmalı."

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