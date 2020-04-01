TFF yarın kulüpler ile toplantı yapacak

UEFA'nın bugün 55 ülke federasyonuyla yapacağı yapacağı toplantı bir anlamda yarın TFF ile Kulüpler Birliği'nin yapacağı zirvenin belirleyicisi olacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir yarın yapılacak toplantıda hem UEFA'nın kararlarını, hem de kulüplerin görüşlerini dinleyecek ve bunları bir paket altında Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu zirvesine taşıyacak. Süper Lig, TFF 1.2 ve 3.Lig'ler, Türkiye Kupası maçları ile Play-Off'ları masaya yatıracak olan TFF buna göre rapor hazırlayacak.

KRİZ MASAYA YATIRILACAK

TFF'nin kulüplerle yakın temasta olduğu, korona virüs test sonuçlarıyla ilgili bilgiler aldığı öğrenilirken, yarınki zirvede önemli kararların çıkacağı iddia ediliyor. Zirvede maçların nerede, ne şekilde oynanacağı, bunlarla ilgili neler yapılması gerektiği, kulüplerin sözleşme tarihleri ve ekonomik anlamda yaşanan sorunların çözümü konuları da irdelenecek.