Trabzonspor da devrede

Futbolcularına aylık 1.7 milyon Euro ödemek zorunda kalan Trabzonspor'da yönetim bütçeyi daha da kısmak zorunda. Başkan Ahmet Ağaoğlu, en azından haziran ayına kadar ödemeleri gereken 6.8 milyon Euro'luk alacaklarda oyuncularından fedakarlık bekliyor. Futbolcuların tamamıyla yeniden görüşme kararı alan yönetimin öncelikle yüksek maliyeti bulunan Badou Ndiaye, Sosa, Novak, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme ve Sörloth'dan fedakarlık isteyecek.