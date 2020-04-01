UEFA’da tarihi zirve

Avrupa futbolunun patronu Aleksander Ceferin üye 55 ülkenin temsilcileriyle bugün telekonferans sistemiyle toplanıp çok önemli kararlara imza atacak.

UEFA, 55 ülke federasyonu ile birlikte yarın UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacak. 17 Mart'ta olduğu gibi telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda; 2 hafta önceki görüşmeden sonra yaşanan gelişmeler tartışılacak, ertelenen liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşler paylaşılacak. Toplantıda, oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi de ele alınacak. UEFA daha önce Avrupa Şampiyonası finallerini 2021 yılına ertelemiş Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ise süresiz olarak askıya aldığını bildirmişti.

GÖZLER CEFERİN'DE

Yine daha önce yerel liglerin haziran ayına kadar bitirilmesini isteyen UEFA her ülkenin kendi ligleriyle ilgili karar vermesini istemişti. Ancak ülke federasyonları henüz bir sonuç üretemedi. Tüm Avrupa ülkeleri temsilcileriyle bir araya gelecek UEFA'nın başkanı Aleksander Ceferin'in toplantıdan sonra açıklama yapması da bekleniyor.