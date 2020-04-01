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'dan flaş karar! ve maçları...

UEFA'dan flaş karar! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları...

01.04.2020, 15:02 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020,15:02

Son dakika haberine göre , corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 'nde kalan maçların temmuz ve ağustos aylarında oynanmasına karar verdi.

Alman ZDF'nin haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalan maçlarını yaz sonuna ertelemeyi, temmuz ve ağustos aylarında oynatmayı planlıyor.

Bu planın UEFA yönetim kurulunun önüne geldiği ve burda onaylanmasının ardından resmiyete kavuşabileceği iddia edildi. Aynı zaman içerisinde ülke liglerindeki maçların da oynanacağı ya da bunların gelecek yılın Avrupa kupası maçları öncesinde şekillendirilmesi öngörülüyor. Böylece Avrupa kupalarına eş zamanda ülke liglerinin de tamamlanması düşünülüyor.

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