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Haberler Spor Wimbledon Tenis Turnuvası koronavirüs nedeniyle iptal edildi

koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Wimbledon Tenis Turnuvası koronavirüs nedeniyle iptal edildi

01.04.2020, 19:17

'nin başkenti 'da 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl 134'üncü kez yapılması planlanan turnuvanın iptal edilerek 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alındığı belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsün insan sağlığına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu ve iptal kararının en iyi seçenek olduğu vurgulandı.

Turnuva için bilet alan tenisseverlerin ücretlerinin iade edileceği ve gelecek yıl aynı günlere bilet alabilmeleri için öncelik sağlanacağı kaydedildi.

Dünyanın en eski grad slam turnuvası olan Wimbledon'ın 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez iptal edildiği belirtidi.

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