Lige verilen ara nedeniyle seyirci, naklen yayın, ürün satışıve reklam gibi önemli gelirlerini kaybeden kulüplerimiz masrafları azaltmak için kemer sıkma politikası başlattı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor baştaolmak üzere tüm kulüpler oyuncularından yüzde 40 ileyüzde 70’e varan indirimler talep edip fedakarlık istedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle spor kulüpleri de ekonomik olarak oldukça zorlu bir sürece girdi. Liglerin ne zaman başlayacağı ve hangi ortamda oynanacağı soruları henüz yanıt bulamazken Juventus, Manchaster United, Real Madrid, Barcelona ve Sion başta olmak üzere bir çok kulüpr oyuncularıyla anlaşarak maaşlarda indirime gitti. Bu durum Türkiye'de Süper Lig başta olmak üzere, TFF 1., 2. ve 3. Lig'lerdeki tüm takımları da harekete geçirdi. Yönetimler her ihtimali göz önüne alarak hesap kitap yapmaya başladı.

İLK GÜNDEM MADDESİ PARA

Süper Lig'de ise en büyük bütçelere sahip olan ve zaten var olan ekonomik krizi aşamayan G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon yönetimlerinin ilk gündem maddesi oldu. Yayın gelirlerinin ertelenmesi, tribün gelirlerinin sona ermesi, ürün satışlarının askıya alınması ve reklam gelirlerinin de sekteye uğraması üzerine kulüpler çareyi mevcut futbolcuların, teknik ekiplerin masraflarını kısmaya itti. Bu konuda katı kurallar koyan kulüpler, "Ya feda, ya da veda" demeye başladı.



481 milyon lira

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi 18 Süper Lig ekibinin futbolcularıyla görüşmelere başladığı ve indirim talep ettikleri öğrenildi. Dört aylık süreçte 481 milyon Euro ödeme yapmak zorunda kalan 4 büyük kulübün yönetimi futbolculardan maaş indirim yapmalarını, aksi takdirde mecburen daha başka alternatifleri gündeme alacaklarını oyuncularına bildirdi.



Cim-Bom onlarla başladı

Galatasaray da yönetim takımda en çok kazanan isimler Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda ile masaya oturacak ve oyunculardan maaşlarında indirim talep edecek. Sadece bu dört futbolcunun bile anlaşmaları gereği alacağı rakam 17.6 milyon Euro yapıyor. Bir başka seçenek ise ödemelerin 3 ay ertelenmesi. Sarı-kırmızılılarda yönetimin her ay futbolcularına ödemesi gereken rakam 6 milyon Euro. Dört aylık süreçte 24 milyon Euro ödemek zorunda kalan yönetim başta bu dört futbolcu olmak üzere tüm oyunculardan en azından haziran ayına kadar indirim yapmasını isteyecek.