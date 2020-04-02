Altay’da kaptan masaya

Siyah-beyazlı ekipte, sözleşmesi sezon sonunda bitecek takım kaptanı Özgür Özkaya görüşme odasına çağrıldı. 2 sezondur forma giyen 33 yaşındaki oyuncu ikna edilecek.

TFF 1. Lig ekibi Altay'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan takım kaptanı Özgür Özkaya ile kurmayların ilerleyen günlerde masaya oturacağı öğrenildi. İki sezondur siyah-beyazlı formayı giyen sol bek ile sezon bitmeden yeni sezon içinde anlaşma sağlanacağı öğrenildi. Taraftarlarında bağrına bastığı 33 yaşındaki tecrübeli futbocu İzmir temsilcisinde forma giydiği 57 karşılaşmada 5 asist yaptı.

SAVUNMANIN SİGORTASI

Savunmanın başarılı isminin gelecek sezonda Altay forması giymesi bekleniyor. Altay yönetimi geçtiğimiz günlerde Putsila ve Kappel ile el sıkışmış, golcü Paxiao'ya da yeni sezon için teklif sunmuştu. Takımın iskeletini korumak isteyen yönetim, Özgür Özkaya ile de yola devam etmek istiyor. Beşiktaş altyapısında yetişen tecrübeli sol bek, kariyerinde 293 karşılaşmada forma giydi rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Süper Lig'de 17 maçta 1 gol atan Özgür, TFF 1. Lig'de 136 maçta 3 gol kaydetti. Savunmanın solunda oynayan 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Altay'da 25 maçta 1 asist yapma başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ