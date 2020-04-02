Altınordu’da rota Oğuzhan

TFF 1. Lig'de kadrosunda yabancı oyuncu oynatmayan tek kulüp olan Altınordu, gözünü Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'a çevirdi. Siyah-beyazlı ekipte fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki hücum oyuncusunu İzmir kulübü kadrosuna katmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Altınordu'da Muhammed Mert'in takımdan ayrılması halinde o bölgedeki boşluğu Oğuzhan Aydoğan ile doldurmayı planlıyor. Almanya'da Schalke 04, Karlsruhe ve Borissia Dortmund kulüpleri altyapılarında forma giyen gurbetçi oyuncu 2016 yılında Borissia Dortmund'tar Beşiktaş'a transfer olmuştu.

U-21'DE 58 MAÇTA 18 GOL ATTI

Kara Kartal'a A Takım'da sadece 1 kupa maçında şans bulan Oğuzhan Aydoğan, forma giydiği U21 Lig'inde 58 maçta 18 gol atarken 2 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona eriyor. Sol kanatta oynayan, genç oyuncusu 10 numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Kariyerinde oynadığı 104 karşılaşmada 29 kez rakip fileleri havalandırırken 16 golün hazırlayıcısı oldu. Alt yaş gruplarında Almanya Milli Takım formasını 21 kez giydi ve 4 gol kaydetti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ