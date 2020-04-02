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Haberler Spor Aslan’da işlem tamam

Aslan’da işlem tamam

Aslan’da işlem tamam
Giriş Tarihi: 2.4.2020

G.Saray'da transfer çalışmaları sürerken yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, sözleşmesi bitecek olan yerli oyunculara yöneldi. Aslan'ın Rizespor'un oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. Şu an 24 yaşında olan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi. Ankaraspor altyapısında yetişen, Gaziantep, Erciyes, Kayseri ve Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın Terim ile çalışacağı için heyecanlı olduğu ifade edildi.

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