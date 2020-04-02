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Haberler Spor Başakşehir’e ceza

’e ceza

Başakşehir’e ceza
Giriş Tarihi: 2.4.2020

UEFA, Medipol Başakşehir'e 1500 Euro para cezası verildiğini duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden Başakşehir'e, maçta meşale yakılması nedeniyle 1500 Euro para cezası verildiği belirtildi. Para cezasının, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödenmesi gerektiği ifade edildi. Medipol Başakşehir, 12 Mart'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmişti.

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