Buca’nın tek hedefi İkinci Lig

Teknik patron Ersin Aka, “Kalan 6 maçımızı en iyi şekilde bitirip şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.

3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor'un teknik direktörü Ersin Aka, liglerin yeniden başlamasının ardından bir üst lig hedefine ulaşacaklarını söyledi. Korona virüs salgını kapsamında tüm liglerin ertelenmesini doğru bulduğunu belirten Aka, "Dünyamız ve ülkemiz bu süreci atlatacaktır. Liglerin başlamasıyla biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dönüşte daha güçlü, daha hırslı olacağız. Lider Serik Belediyespor'la aramızda 6 puan fark var. Kalan 6 maçımızı en iyi şekilde bitirip 2. Lig'e çıkacağız" diye konuştu. Sarı-lacivertliler, kalan 6 haftada sırasıyla Sultanbeyli Belediyespor, 52 Orduspor FK (D), Serik Belediye, Karaköprü Belediyespor (D), Silivrispor, Düzcespor'la (D) karşılaşacak.

TFF'NİN KARARI BEKLENİYOR

1928 Bucaspor Kulüp Başkanı Cihan Aktaş, korona virüs salgınına alınan önlemler nedeniyle liglerin ertelenmesini değerlendirdi. Doğru bir karar alındığını ancak liglerin geç başlamaması gerektiğini de belirten Başkan Cihan Aktaş, "Burada liglerin ne zaman başlayacağı çok önemli. Uzun bir ara olursa futbolcular form olarak sıfırlanacak. Kulağımıza başlangıcın 1 Haziran tarihinde olabileceği geliyor. Elbette futbolcuları ve futbol camiasını sağlıklı bir şekilde ayakta tutmalıyız. Ancak başlangıç kararını ne zaman alacağımız önemli. Biz bütün takıma uyarılarımızı yaptık. Herkes evde yapılacak çalışma programına uyacak" diye konuştu.

OGÜN ÖZDEMİR