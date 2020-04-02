Galatasaray’a genç yıldız

Bal-Kes’in altyapısında yetişen ve gösterdiği performans ile teknik direktör Fatih Terim’in de dikkatini çeken 20yaşındaki Rahmi Anıl için kurmaylar harekete geçiyor.

Sezonun ilk yarısında yarıştığı tüm kulvarlarda istediği sonuçları alamamasının ardından ikinci yarıda bambaşka bir performans sergileyen ve aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Korona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsat olarak değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in istediği Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un 20'lik yıldızı Rahmi Anıl Başaran için harekete geçti.

TERİM ÇOK İSTİYOR

Geçen sezon A takımdaki performansıyla parlayan hücuma dönük orta saha oyuncusu Rahmi Anıl, bu sene 27 karşılaşmanın 23'ünde banko görev yaptı, toplamda 1946 dakika forma giydi, 7 gol attı, 1 de asist yaptı. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için kulübü Balıkesirspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, Süper Lig'den Trabzonspor ve Sivas'ın da teklif yaptığı genç oyuncuları için henüz bonservis ücreti belirlemediklerini açıkladı.



Galatasaray, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un bayşarılı oyucnusu Rahmi Anıl Başaran'ın peşine düştü. Genç yıldız bu sezon 7 gol atıp 1 de asist yaptı.

ÜMİT YÖNEY