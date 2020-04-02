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Hastane oluyor

Hastane oluyor
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı. Brezilya basınında yer alan haberlerde, Maracana Stadı'nda Kovid-19 hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi. Açıklamada, saha zemininin korunacağı, çevresindeki atletizm pisti, stat içi bölümler ile otoparkın, hastane, lojistik merkezi ve depo olarak kullanılacağı aktarıldı. Brezilya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Maracana Stadı ile birlikte Rio de Janeiro'da geçici hastane sayısının 8 olacağı ifade edildi.

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