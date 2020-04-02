Haydi takasa!

Göz-Göz’den ısrarla Alpaslan Öztürk’ü isteyen Fenerbahçe, karşılığında Alper Potuk’u önerdi.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ile İzmir'in köklü kulübü Göztepe arasında müthiş bir takas gündeme geldi. Göztepe'de özellikle bu sezon savunmada sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk'e talip olan Fenerbahçe yönetimi bu kez Göz-Göz'ün kapısını farklı bir teklifle çaldı. Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu ve talipleri her geçen gün artan Alpaslan Öztürk'ün karşılığında sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde yer alan Alper Potuk'u önerdi. Süper Lig'in ikinci yarısında kadro dışı bırakılan ve sezon sonunda ayrılmak isteyen on numara pozisyonunda forma giyen Alper'in de Göz-Göz'e gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Alper-Alpaslan takasını Göztepe yönetimine önerdiği bildirirken, İzmir ekibinin teklife ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan'ın ancak cazip bir rakamla İstanbul temsilcisine verilebileceği iddia ediliyor.