Haziran’da bitirin

UEFA, 55 ülke federasyonu ile yaptığı telekonferans toplantısında Şampiyonlar ve Avrupa Ligi’ni Ağustos’ta oynanmasına karar verirken yerel liglerin de ona göre bitirilmesini istedi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) dün 55 ülke federasyonu temsilci, Avrupa Kulüpler ve Profesyonel Futbolcular Birliği'nin de katıldığı video konferans toplantısında önemli kararlar aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçların Temmuz - Ağustos aylarında oynanmasına, Haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının da iptal edildiğini duyurdu. UEFA ayrıca, haziran ayında oynanması planan EURO 2020 Play-Off maçlarını da eylül ayına erteledi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yerel liglerle ilgili olarak herhangi bir yaptırımlarının olmadığını belirtirken, "Biz liglerin nasıl ve ne şekilde tamamlanacağına karar veremeyiz. Bu durum tamamen söz konusu ülkele federasyonunun kararına bağlı. Sadece tavsiye kararı veririz" dedi. UEFA'nın ülke federasyonlarına Haziran ayının son gününe kadar liglerin tamamlanmasını veya tescil edilmesini istediği bildirilirdi. Birliğin ayrıca oyuncuların sözleşmeleri ve transfer dönemleri ile ilgili FIFA ile görüşüp kulüpleri bilgilendireceği açıklandı.



FFP'DE ESNEKLİK SAĞLANACAK

UEFA Finansal Fair Play FFP tekrar görüşme yapılması ve esneklik sağlanması, 2020-2021 UEFA turnuvaları için lisans ve oyuncu listelerinin verilmesi ve kaydedilmesi de ileri bir tarihe ertelendi.