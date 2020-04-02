Kartal’dan Talisca hamlesi

Beşiktaş'ta son dakika Anderson Talisca harekatı başladı. Siyahbeyazlı formayı giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Çin'den ayrılmak istediğini ifade ettiğinden bu yana gözler yeniden Beşiktaş yönetimine çevrilmişti. Talisca'yla ilgili son çarpıcı açıklama Sergen Yalçın'dan geldi: "Talisca maç kazandıran bir oyuncu, onu kim takımında görmek istemez. Şartlar çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek."

YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI

BU açıklamanın üzerine yönetim düğmeye bastı. Yetkililer, 19 Mart'ta başlaması planlanan ama ortaya çıkan korona virüsü krizi nedeniyle ertelenen bağış kampanyası için söz veren 10 holdingin üst düzey yöneticileriyle görüşerek, sambacı için operasyon yapılması kararı aldı. Talisca, kulüp kariyerinde en çok Beşiktaş (80) formasını giydi. Bu periyotta 37 gol atan, 14 de asist yapan sambacı; toplam 51 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Boateng'in kardeşi trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ın devre arası kiraladığı Kevin Boateng'in kardeşi Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jerome Boateng trafik kazası geçirdi. Leipzig şehrinde hasta olan oğlunun yanına giden ve Bayern Münih'in antrenmanına katılmak için geri yola çıkan Jerome Boateng, sabah saat 7:30 sıralarında otobanda kaza yaptı. Boateng kazada yara almadı.