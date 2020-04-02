Kulüpler de toplanıyor

UEFA’dan gelen haberler üzerine TFF’nin bugün Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile görüşmesi bekleniyor.

UEFA'nın dün aldığı kararlar sonrasında gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Korona virüs nedeniyle ertelenen ve futbolcularını lig devam edecekmiş gibi evlerinde tutan kulüpler bir an önce takvimin netleşmesini bekliyor. Nihat Özdemir'in başkanlığındaki Futbol Federasyonu'nun bugün Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu ile ön görüşme yapması bekleniyor. UEFA'nın da takvimini göze alarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiye kararını alacak olan Başkan Özdemir'in ardından Kulüpler Birliği ile ligin planlamasını yapmak için görüş alış verişinde bulunacak.

ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Oldukça yoğun bir mesainin yaşanacağı süreçte TFF'nin kulüplerin görüşünü alacağı ve ona göre lig takvimini açıklayacağı öğrenildi. Özdemir daha önceki değerlendirmesinde, "Çok zorlu bir süreç. Çözüm bekleyen çok yönlü sorunlar var. Süper Lig, alt ligler, Play-Off'lar, kupa finali programlanması, yayıncı kuruluş, transfer vizesi ve ekonomik tarafları var. Hep birlikte bu önemli sorunu aşmaya çalışacağız" demişti.