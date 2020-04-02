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Menemen harekatı

Menemen harekatı
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Teknik patron , yapılanması için hazırlıklarına başladı , , ve Romanya liglerini mercek altına aldı.

EKOL Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, salgın yüzünden liglere verilen arada evinde yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu, evinde kurduğu sistem sayesinde Arnavutluk, Hırtavistan, Bulgaristan ve Romanya liglerini mercek altına aldı.

BİRÇOK GENÇ OYUNCUYU İZLEDİLER
Bu sezon kadrolarına kattıkları Arnavut kaleci Selmani ve savunma oyuncusu David Domgjoni'nin iyi verim alan kurmaylar gözünü bu liglere verildi. Genç ve yetenekli birçok futbolcuyu izlediklerini belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Bu liglerde kendisini ispatlamak isteyen birçok oyuncu var. Kulübümüzün hem mali yapısına hem de hedeflerimize uygun isimler üzerinde duruyoruz. Teknik heyetimiz ile birlikte oluşturduğumuz bilgi ağı sayesinde elimizde geniş bir transfer listesi oluştu. Selmani ve David'in performansı ortada. Nijerya'dan aldığımız Sikiru'nun da kumaşı iyi. Titiz çalışıp, kendi yıldızlarımızı yaratmak istiyoruz. Bunun içinde titiz ve yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Genç futbolcular ve altyapıya önem vermek zorundayız. İstikbal gençlerde" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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