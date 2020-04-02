Nerede kalmıştık?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneden taburcu edilip eve geçer geçmez kolları sıvadı, işe başladı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, takım kontrolüne kaldığı yerden devam ederken, yokluğundaki tüm bireysel idman verilerini istedi. Yardımcı ekibinin hazırladığı raporları tek tek inceleyen Terim, bundan sonra yapılması gerekenleri de sanki lig yarın başlayacakmış gibi programladı. Fatih hoca, oyuncuların aileleri hakkında da detaylı bilgi isteyerek, günlük telekonferans toplantılarının sürmesi ve iletişimin kaybedilmemesi talimatını verdi. Hastanede geçirdiği günler boyunca, Terim'i en çok mutlu eden detay, taraftarların ona sunduğu sevgi gösterisiydi. Sosyal medyada hazırlanan ve kızlarının kendisine gönderdiği videoları izleyip duygulanan Fatih hoca, sevenlerinin dualarıyla bu hastalığı atlatmak üzere olduğunu düşünüyor.



Lucescu'dan mesaj var



Mircea Lucescu, meslektaşı Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Terim'den övgüyle bahseden 74 yaşındaki teknik adam, "Sayın Fatih Terim, kazandığı büyük başarılarıyla adını Türk futbol tarihine yazdırmış, UEFA Kupası zaferi yaşamış büyük bir antrenör. Koronavirüsü yenip tekrardan takımının başına geçeceğinden eminim. Fatih Terim her zaman mücadele etmeyi, kazanmayı sever" ifadelerini kullandı.