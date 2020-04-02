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Haberler Spor Trabzonspor’da Ndiaye şoku

Trabzonspor’da Ndiaye şoku

Trabzonspor’da Ndiaye şoku
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Trabzonspor'a ara transfer döneminde Stoke City'den transfer olan Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat oldu. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi. Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordomavili kulüp, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi. Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başarılı operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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