Türk sporu ilk kayıplarını verdi

Türk sporu korona virüs salgınındaki ilk kayıplarını vermeye başladı. Dün ilk haber Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) geldi. ASKF Genel Başkanı Ali Düşmez'in yardımcılığını yapan Ahmet Karaman tedavi gördüğü Okmeydanı Araştırma Hastanesi'nde virüs ile mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu. TFF İstanbul İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "Uzun zamandır amatör spora hizmet eden Ahmet Karaman'ı aldığımız kötü bir haberle virüse yenik düştüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Karaman'a Allah'tan rahmet başta ailesi ve amatör spor camiamız olmak üzere sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

SPORTİF DİREKTÖR DE ÖLDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Üçüncü Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü'nün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kumsal Yıldız'ın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.