Türkiye sizinle gurur duyuyor

Birlik beraberliğe ve kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Biz bize yeteriz” diyerek başlattığı yardım kampanyasına tüm spor camiasından büyük destek yağmaya devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bize yeteriz" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için spor dünyası harekete geçti. Korona virüs salgınının açtığı yaraları kapatmak adına yardım çağrısına ses veren ilk kulüp Başakşehir oldu. 2014 yılında kurulan turuncu-lacivertliler, bu yıla ithafen 2 milyon 14 bin TL'lik katkı verdi.

GÖZTEPE KAYITSIZ KALMADI

Yönetim kurulu 1 milyon 14 bin TL, futbolcular teknik heyet ve personel 1 milyon TL ile kampanyaya katıldı. Göztepe yönetimi ise kampanya başlar başlamaz açıklama yaparak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olma kararı verdik ve kulüp adına 1 milyon liralık bağış yaptık" denildi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise, "Kampanyaya 50 bin lira destek de Çetin Şirketler Grubu'ndan. El ele gönül gönüle vererek birlikte başaracağız inşallah" ifadesini kullandı. Kampanyaya Sivasspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği de katılacaklarını, rakamları ise sonra açıklayacaklarını bildirdi. Basketbol, voleybol, badminton ve kano federasyonları "Biz de varız" mesajıyla destek verdi.





"Tüm gücümüzle biz de varız"

Türkiye Futbol Federasyonu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL'lik katkıda bulunacaklarını açıkladı. Açıklamada, "Kampanyaya Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kara-rı aldık. 'Biz bize yeteriz' diyor, Koronavirüse karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza vererek birlik ve beraber-lik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz" denildi.



Kuruluş tarihleri rehberleri oldu

Rizespor kuruluş yılı olan 1953'e ithafen önce 195 bin 300 TL ile kampanyaya katıldı, sonra rakamı 1.5 milyon TL'ye çıkardı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise "Biz bize yeteriz diyoruz, 1966'da kurulan şanlı Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz" dedi. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) 1.5 milyon lira verirken SüperSport Dünya şampiyonu Milli Motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Biz bize kampanyasına 3 yıllık milletvekili maaşını bağışladığını açıkladı.



Trabzonspor'dan 5 milyon 61 lira

Trabzonspor, Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük katkı verdi. Önce bordo- mavili kulübün Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından bireysel olarak 5 milyon memleketi Trabzon'un plakası olarak da 61 TL artı bağışta bulunduğunu duyurdu. Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan bir açıklama geldi. Başkan Ağaoğlu; yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak bu dayanışmaya katkı verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtirken, herkesi bu kampanyaya katılmaya davet etti.



Tekvandocular maaşlarını bağışladı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Tekvando Milli Takım-lar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan kadın tekvandocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla baş-lattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Metin Şahin ve Ali Şahin ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan sporcular Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş olimpik maaşların-dan kampanyaya destek verdikleri açıkladı. Tekvando camiasından çok sayıda antrenör, hakem ve sporcunun da Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldıkları aktarıldı.