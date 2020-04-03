Akhisarspor’dan anlamlı destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgını kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına katıldı. Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve teknik direktör Yılmaz Vural, bağış dekontunu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu arada ttakım kaptanları Kadir Keleş, Aykut Çeviker ve Onur Ayık'ın önderliğinde tüm futbolcular da korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı aileler için Akhisar Sarı Ahmet Paşa Aşevi'ne 100 adet gıda kolisi yardımında bulundu.