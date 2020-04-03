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Altay’da sevinci var

Altay’da Kerim Avcı sevinci var
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Siyah-beyazlılarda, Karagümrük maçında sakatlanan yıldız isim liglere verilen arada idmana çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Kerim Avcı sevinci yaşanıyor. Devre arası Gazişehir'den kiralık olarak İzmir kulübünün kadrosuna kattığı oyuncu Fatih Karagümrük maçında sakatlanmışı. On numara pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti.

KALAN 6 HAFTADA OYNAYACAK
Sağ dizinde yan bağ yırtığı tespit edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncunun, gelecek hafta rutin idmanlarına başlayacağı bildirildi. Liglere verilen arada maç kaçırmadan sakatlığını atlatan Kerim Avcı'nın son 6 haftada sahadaki yerini alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Altay formasıyla sahaya çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol kaydetti. TFF 1. Lig'de görev yaptığı 129 maçta 39 gol atarken 17 asist yaptı. Kariyerinde oynadığı 283 mücadelede rakip fileleri 68 kez havalandırırken, 35 golün pasını verdi.

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